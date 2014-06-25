Nuestras accionesLa oferta se anunciaba únicamente a través de un 'spot'

La movilización de usuarios por un error de eDreams al aplicar una oferta hace que la empresa rectifique

La agencia de viajes 'online' ofrecía 30 euros de descuento a través de un anuncio de televisión para viajes en avión pero muchos usuarios utilizaron el código para comprar billetes de tren. La compañía asume la irregular aplicación de la oferta.

FACUA.org
España-25/06/2014
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La rápida movilización a través de las redes sociales de los usuarios afectados por el incorrecto funcionamiento de la campaña publicitaria ¡Vendido! de la agencia de viajes online eDreams ha forzado la marcha atrás de la empresa. La oferta,

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