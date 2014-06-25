La movilización de usuarios por un error de eDreams al aplicar una oferta hace que la empresa rectifique
La agencia de viajes 'online' ofrecía 30 euros de descuento a través de un anuncio de televisión para viajes en avión pero muchos usuarios utilizaron el código para comprar billetes de tren. La compañía asume la irregular aplicación de la oferta.
FACUA.org
España-25/06/2014
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FACUA recuerda que todos aquellos que hayan devuelto el cargo bancario a cambio de la anulación del billete tienen derecho a uno nuevo con el descuento ofrecido en la promoción.
La rápida movilización a través de las redes sociales de los usuarios afectados por el incorrecto funcionamiento de la campaña publicitaria ¡Vendido! de la agencia de viajes online eDreams ha forzado la marcha atrás de la empresa. La oferta,