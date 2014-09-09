La NASA detecta altos niveles en la atmósfera de un gas nocivo que se daba por erradicado desde 2007
Un estudio dirigido por Qing Liang demuestra que el tetracloruro de carbono no sólo no se ha extinguido, sino que esta sustancia dañina para la capa de ozono sigue presente en el aire a razón de 39 kilotones por año.
Europa Press
Internacional-09/09/2014
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Investigadores de la NASA han mostrado que un compuesto clave para el agotamiento del ozono, el tetracloruro de carbono (CCl4), es sorprendentemente abundante en la capa de ozono en la actualidad, lo que ha supuesto una sorpresa y un misterio para los propios científicos.
Entre 2007