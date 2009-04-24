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La nueva normativa sobre ruido en los hogares triplica las exigencias en materia de aislamiento acústico

Supondrá un incremento medio del precio de la vivienda de entre el 0,3% y el 0,6%.

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España-24/04/2009
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Las nuevas viviendas deberán adoptar desde el viernes, con carácter obligatorio, la nueva normativa sobre ruido en los hogares, que triplica las exigencias en materia de aislamiento acústico y supondrá un incremento medio del precio de la vivienda de entre el 0,3% y el

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