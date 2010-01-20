La OCDE respalda la utilización de datos robados en la lucha contra el fraude fiscal
Alemania y Francia ya los han utilizado para seguir la pista de dinero escondido en paraísos fiscales.
FACUA.org
Internacional-20/01/2010
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere que no objetará nada a aquellos gobiernos que utilicen datos bancarios robados en su lucha contra la evasión fiscal. Ello después de que países como Alemania y Francia hay