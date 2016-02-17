Nuestras accionesFACUA critica la inacción del Gobierno ante los fraudes de la entidad nacionalizada

La oferta de Bankia tiene trampa: pretende devolver lo invertido más el 1% y no el interés legal, del 4%

El Supremo declaró nula la salida a Bolsa de la entidad hace varias semanas en una sentencia que recoge que el folleto de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones de 2011 recogía "graves inexactitudes".

FACUA.org
España-17/02/2016
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Bankia ha anunciado que abrirá un proceso para devolver toda la inversión a los pequeños accionistas que acudieron a la salida a Bolsa en 2011 sin necesidad de que acudan a los tribunales.

FACUA-Consumidores en Acción considera que se trata de una oferta con tra

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