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La OMS pide una investigación urgente sobre los efectos en la salud de los disruptores endocrinos

Estas sustancias químicas pueden encontrarse en pesticidas, cosméticos o aditivos en los alimentos y se asocian a problemas graves de salud

FACUA.org
Internacional-21/02/2013
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Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta del aumento de la exposición humana a los disruptores endocrinos, por ello han pedido con «urgencia» una investigación más

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