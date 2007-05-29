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La OMS urge a la prohibición total del tabaco en lugares públicos

Su directora general, Margaret Chan, explica que "no hay ningún nivel de exposición que no sea dañino para los fumadores pasivos".

FACUA.org
Internacional-29/05/2007
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Con motivo de la celebración, el 31 de junio, del Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado la creciente necesidad de convertir los lugares públicos y laborales en edificios 100% libres de humo, con el fin de proteger los dere

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