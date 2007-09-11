La Opep elevará su producción de petróleo en medio millón de barriles diarios a partir de noviembre
La medida se pondrá en marcha ante la preocupación de los mercados por el suministro de crudo al final de año.
FACUA.org
Internacional-11/09/2007
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La Organización de Países Productores de Petróleo (Opep) acordó hoy incrementar su producción de petróleo en 500.000 barriles diarios a partir del 1 de noviembre en un intento de calmar a los mercados preocupados por el suministro de crudo de cara al fina