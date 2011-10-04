La operadora valenciana Metrored, extinguida por inexistencia de bienes
Los responsables de la empresa de telefonía, que llegó a patrocinar el Valencia CF y cerró 2007 con un activo de 22 millones, están imputados por fraude fiscal.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/10/2011
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