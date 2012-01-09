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La Organización Nacional de Trasplantes alerta del negocio con las médulas óseas

Denuncia las actividades de la entidad alemana, DKMS, que busca donantes de manera irregular.

FACUA.org
España-09/01/2012
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La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha alertado a la red sanitaria española sobre las actividades de la organización alemana, DKMS, que busca donantes de médula ósea de manera irregular. Esta empresa es la gestora del mayor registro del mundo de este t

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