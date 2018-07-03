La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía anuncia movilizaciones para septiembre
El colectivo tiene previsto intervenir en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba, así como mantener reuniones con los grupos municipales y otras organizaciones sociales y vecinales.
FACUA.org
Córdoba-03/07/2018
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La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía lleva más de dieciocho meses pidiendo una solución al deficiente estado de conservación del párking. | Imagen: FACUA Córdoba
La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía de Córdoba ha anunciado una nueva serie de movilizaciones a partir de septiembre. Entre otras acciones, tiene previsto intervenir en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad, además de mantener reuniones con grupo