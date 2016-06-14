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La Plataforma Sevilla No al TTIP pide al Ayuntamiento de Sevilla que firme la Declaración de Barcelona

Las organizaciones reclaman al Consistorio que dé a conocer públicamente su posicionamiento en contra del tratado, a través de una moción que fue aprobada el pasado mes de octubre.

FACUA.org
Sevilla-14/06/2016
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La Plataforma Sevilla No al TTIP, de la que forma parte FACUA Sevilla, han registrado hoy en el Ayuntamiento de Sevilla un escrito en el que reclaman al alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, que el Gobierno municipal que él preside firme la

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