La Policía cierra dos locales en Sevilla en Halloween por vender alcohol a menores y superar el aforo
La Sala ON, en el Polígono Calonge, fue cerrada tras detectar a menores consumiendo alcohol dentro. Valmont, clausurada tras permitir la entrada de 1.400 personas a pesar de que su aforo máximo es de 900.
FACUA.org
Sevilla-02/11/2017
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La celebración de Halloween se ha saldado en Sevilla con una veintena de intervenciones de la Policía por diversas infracciones. Las masgraves, las de la calle Cromo, en el Polígono Calonge, donde se desalojó y clausuró un local en el que se celebraba una fiesta