La Policía desactiva la firma electrónica de los DNI expedidos desde abril de 2015
La medida, preventiva y temporal, obedece a un estudio publicado por una universidad de la República checa que califica los chip como "vulnerables" ante ataques informáticos "muy organizados".
Europa Press
España-09/11/2017
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La Dirección General de Policía ha comunicado que la funcionalidad de los certificados digitales que tienen los nuevos documentos nacionales de identidad (DNI) electrónicos queda desactivada de forma temporal y «preventiva» mientras se trabaja en mejorar su seg