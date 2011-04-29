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La Policía holandesa usa datos de clientes de TomTom para poner radares

La información de sus trayectos y de su conducción es recopilada en el momento en el que los usuarios conectan su navegador.

FACUA.org
Europa-29/04/2011
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La Policía de Holanda está utilizando datos procedentes de los clientes del proveedor de servicios de navegación TomTom para situar cámaras y radares de velocidad en zonas en las que éstos suelen circular por encima del límite establecido, inform&oacut

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