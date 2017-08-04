La Policía Local de Marbella desaloja el recinto del Starlite por infringir los horarios de apertura
Las instalaciones abren hasta las 6, a pesar de carecer de licencia de discoteca. El cierre llega mientra la Fiscalía tramita una denuncia contra el concejal de Seguridad por consentir estos horarios.
FACUA.org
Málaga-04/08/2017
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La Policía Local procedió la pasada madrugada a desalojar las instalaciones del festival Starlite por carecer de licencia para discoteca. Los agentes ordenaron el cierre, obligaron a apagar la música y desalojaron el recinto de la cantera de Nagüelles, según adela