La portavoz y directora jurídica de Manos Limpias, Virginia López Negrete, imputada en el caso Ausbanc
El magistrado de la Audiencia Nacional basa su decisión en los informes de la Policía que indican el papel de la letrada en el caso del entramado de Manos Limpias y Ausbanc.
FACUA.org
España-05/09/2016
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El juez Pedraz considera que Virginia López Negrete ha desarrollado un importante papel dentro del sindicato, con auténtico poder decisión. | Imagen: Europa Press.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputada a Virginia López Negrete, abogada del pseudo-sindicato Manos Limpias, en el marco de la causa contra el entramado de Manos Limpias y Ausbanc. Pedraz ha tomado la decisión sobre l