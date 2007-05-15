La presidencia alemana y el Parlamento Europeo alcanzan un principio de acuerdo para recortar las tarifas de 'roaming'
El compromiso tiene que ser todavía ratificado por los Veintisiete y por el pleno de la Eurocámara.
FACUA.org
Europa-15/05/2007
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La presidencia alemana de la UE y los negociadores de la Eurocámara alcanzaron hoy un principio de acuerdo sobre la norma para recortar las tarifas del uso del móvil en el extranjero. El compromiso establece que el coste máximo del roaming se recortará a 49 c&ea