La rebaja de impuestos del Gobierno reduce la factura de la luz de marzo en un 2,5%, según el análisis de FACUA
El recibo se sitúa en los 71,35 euros con respecto a los 73,19 de febrero. El pasado 21 de marzo entró en vigor el Real Decreto que redujo el IVA al 10% y el impuesto especial de la electricidad al 0,5%.
FACUA.org
España-07/04/2026
La rebaja de impuestos introducida por el Gobierno provoca que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) experimente una bajada en el mes de marzo del 2,5%, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo del último mes se ha situado e