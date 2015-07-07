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La Red Andalucía No al TTIP invita a los ayuntamientos andaluces a declararse Municipios contra el TTIP

Aunque el TTIP se discute a nivel europeo, tendrá consecuencias directas en las políticas locales. El Tratado restará soberanía en el ámbito local para decidir sobre las políticas públicas que más directamente afectan a la ciudadanía.

FACUA.org
Andalucía-07/07/2015
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La Red Andalucía No al TTIP, que aglutina a una veintena de organizaciones sociales, políticas y sindicales de Andalucía, entre ellas FACUA Andalucía, invita a los ayuntamientos and

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