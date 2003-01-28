La regulación del derecho de admisión en Andalucía supone un avance importante pero tiene resquicios que seguirán favoreciendo abusos
FACUA advierte que el Reglamento es un éxito de las organizaciones de consumidores tras casi una década de denuncias frente a los abusos de numerosas discotecas, terrazas, pubs y salas de cine.
FACUA.org
Andalucía-28/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera que el Decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativo a las condiciones de admisión en los establecimientos de espectáculos públicos