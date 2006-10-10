La retirada masiva de espinacas en EE.UU. vuelve a poner de manifiesto las deficiencias en el control alimentario
Consumers Union recuerda que lleva años demandando que las competencias en la promoción y actualización de normas de seguridad alimentaria así como el control de su cumplimiento recaigan sobre una única agencia federal.
FACUA.org
América-10/10/2006
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La empresa Natural Selection Foods, sus proveedores y las firmas alimentarias que utilizan sus espinacas han sido objeto de una amplia investigación por las autoridades estadounidenses para localizar el origen de las infecciones por la bacteria Escherichia Coli que han enfermado a má