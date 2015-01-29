La Rioja multa con 6.400 euros a Serunión por aparecer larvas en la comida de los comedores escolares
Es la misma empresa que sirvió sopa con pasta infectada por gorgojos en seis colegios de Castilla y León.
FACUA.org
La Rioja-29/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Gobierno de La Rioja ha sancionado a la empresa Serunión, adjudicataria de los servicios de comedor de los colegios públicos de la región, tras la aparición de larvas de gorgojos en la comida servida, en concreto alubias, a los alumnos en el CEIP Nuestra Seño