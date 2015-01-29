Más noticias

La Rioja multa con 6.400 euros a Serunión por aparecer larvas en la comida de los comedores escolares

Es la misma empresa que sirvió sopa con pasta infectada por gorgojos en seis colegios de Castilla y León.

FACUA.org
La Rioja-29/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Gobierno de La Rioja ha sancionado a la empresa Serunión, adjudicataria de los servicios de comedor de los colegios públicos de la región, tras la aparición de larvas de gorgojos en la comida servida, en concreto alubias, a los alumnos en el CEIP Nuestra Seño

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos