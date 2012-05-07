La secretaria general de FACUA considera "aberrante" que se destine a Bankia el dinero que no había para sanidad y educación
"Se trata de una operación tan sangrante como insultante para la ciudadanía", denuncia Ruiz. "Las víctimas de sus desahucios verán ahora cómo se invierte dinero público en salvarla"
FACUA.org
España-07/05/2012
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La secretaria general de FACUA-Consumidores en Acción, Olga Ruiz, considera «aberrante» que el Gobierno destine «el dinero público que supuestamente no había para sanidad o educación a sanear Bankia».
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