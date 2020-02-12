La secretaria general y el vicepresidente de FACUA se reúnen con el ministro de Consumo
Se trata del primero de los encuentros que mantiene Alberto Garzón esta semana con organizaciones de consumidores.
FACUA.org
España-12/02/2020
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Imagen: Ministerio de Consumo.
La secretaria general y el vicepresidente de FACUA-Consumidores en Acción, Olga Ruiz y Rubén Sánchez, junto a la directiva de la organización Rocío Algeciras, se han reunido este miércoles 12 de febrero c