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La SGAE, denunciada ante Bruselas por prácticas monopolistas

Más de 1.200 tiendas de informática han llevado ante Bruselas a la entidad, junto con otras seis sociedades similares, por un presunto abuso de posición dominante.

FACUA.org
Internacional-16/09/2010
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La SGAE y otras seis sociedades similares han sido denunciadas ante la Comisión Europea por más de 1.200 tiendas de informática por un supuesto abuso de posición dominante y vulneración del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), segú

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