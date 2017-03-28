La sociedad civil exige transparencia a Ciudadanos en el proceso de abolición del 'Impuesto al Sol'
Diferentes organizaciones sociales y el sector renovable muestran su rechazo al apoyo de la formación, de nuevo, al veto del Partido Popular en contra de la Proposición de Ley de Autoconsumo.
FACUA.org
España-28/03/2017
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