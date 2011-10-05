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La tarjeta Móbilis de Metrovalencia retrasa su disponibilidad hasta fin de mes

Las máquinas de autoventa no podrán vender hasta finales de octubre las tarjetas con viajes de la EMT y el metro en el mismo soporte debido a un fallo informático.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/10/2011
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A pesar de que su lanzamiento estaba previsto para el pasado lunes, la tarjeta Móbilis para Metrovalencia y los autobuses de la EMT todavía no puede adquirirse en las máquinas de autoventa, según publica el diario Levante-EMV.

Este retraso se debe, seg

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