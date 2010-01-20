La UE aprueba una norma para facilitar la recuperación de deudas fiscales de no residentes
Persiste el veto de Luxemburgo y Austria al paquete de iniciativas para combatir el fraude y la evasión fiscal.
FACUA.org
Europa-20/01/2010
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Los ministros de Economía de la Unión Europea alcanzaron este martes, durante el primer Ecofin bajo presidencia española, un acuerdo político sobre una norma cuyo objetivo es mejorar la cooperación entre los Estados miembros para recuperar deudas fiscales de no