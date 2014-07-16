La UE encarga una nueva evaluación de todos los aditivos autorizados antes del 20 de enero de 2009
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria revisará hasta 2016 colorantes, conservantes, antioxidantes, emulsionantes, estabilizantes y gelificantes que en muchos casos fueron examinados por última vez hace décadas.
FACUA.org
Europa-16/07/2014
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Aunque todos los aditivos alimentarios que se utilizan actualmente en la Unión Europea se han evaluado íntegramente y su uso se considera seguro en productos alimenticios dentro de los niveles permitidos, se ha pedido a la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) e