Más noticiasAunque el uso alimentario de todos ellos se considere seguro dentro de los niveles permitidos

La UE encarga una nueva evaluación de todos los aditivos autorizados antes del 20 de enero de 2009

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria revisará hasta 2016 colorantes, conservantes, antioxidantes, emulsionantes, estabilizantes y gelificantes que en muchos casos fueron examinados por última vez hace décadas.

FACUA.org
Europa-16/07/2014
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Aunque todos los aditivos alimentarios que se utilizan actualmente en la Unión Europea se han evaluado íntegramente y su uso se considera seguro en productos alimenticios dentro de los niveles permitidos, se ha pedido a la EFSA  (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) e

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