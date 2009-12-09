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La UE prorrogará otros 15 meses los aranceles a las importaciones de calzado chino y vietnamita

La Comisión Europea propuso la semana pasada la prórroga de las tarifas tras realizar una nueva investigación para determinar si seguían siendo necesarias y su conclusión fue positiva.

FACUA.org
Europa-09/12/2009
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La Unión Europea prorrogará otros quince meses los aranceles a las importaciones de calzado de cuero procedente de China y Vietnam para protegerse de la venta de estos artículos en la UE a un precio inferior a su coste de producción.

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