La UE retira del mercado las semillas egipcias origen del 'E.coli' y prohíbe importaciones
Estas medidas han sido aprobadas tras conocerse las conclusiones del informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
FACUA.org
Europa-06/07/2011
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La UE ha decidido este martes retirar del mercado y destruir varios tipos de semillas importadas desde Egipto entre 2009 y 2011, y que llegaron a varios Estados miembros entre los que está España, tras constatar que son el origen probable de los brotes de E.coli registrados