La UE y Yemen concluyen un acuerdo bilateral para apoyar el ingreso de éste en la OMC
El comercio de productos entre ambas zonas se situó en 1.300 millones de euros en 2007.
FACUA.org
Internacional-29/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Unión Europea y Yemen concluyeron el jueves las negociaciones bilaterales, en marcha desde 2005, sobre los compromisos de acceso al mercado para los productos y servicios de la otra parte, necesarios para que la UE apoye el ingreso de Yemen en la Organización Mundial del Comercio