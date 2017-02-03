Las autoridades de consumo no sancionaron el cobro de identificación de llamadas declarado nulo por el TS
El Supremo ha confirmado la sentencia contra Telefónica dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria por facturar el servicio sin que lo usuarios lo solicitasen.
FACUA.org
España-03/02/2017
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Las autoridades de consumo del Gobierno de España y las comunidades autónomas no actuaron contra el cobro de identificación de llamadas de Telefónica que ha declarado nulo por el Tribunal Supremo al tratarse de un servicio que no solicitaron expresamente los usuarios.<