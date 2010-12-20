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Las autoridades de Consumo ordenan la retirada o prohíben la importación de ocho modelos de guirnaldas luminosas

Por riesgos de incendios, choques eléctricos, quemaduras y lesiones.

FACUA.org
España-20/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que en lo que va de 2010 las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado o prohibición de la importación de al menos ocho modelos de guirnaldas luminosas, utilizadas en estas fechas especialmente para adornar árboles de Navidad y belenes.

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