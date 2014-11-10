Las cápsulas de detergente para la lavadora presentan riesgos de intoxicación para los niños pequeños
Tras valorar el resultado de su estudio, los investigadores del Hospital Nacional de Niños de Ohio consideran necesaria una nueva norma que obligue a los fabricantes a utilizar embalajes más seguros y a especificar en el etiquetado de estas pastillas su alta y peligrosa concentración química.
Europa Press
Internacional-10/11/2014
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Un estudio realizado en el Hospital Nacional de Niños de Ohio (Estados Unidos), alerta del peligro de que los niños pequeños se intoxiquen con las cápsulas de detergente para la lavadora.
Estos expertos vieron que entre 2012 y 2013 los centros de toxicolog&iacut