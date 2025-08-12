Las CNMC detecta numerosas deficiencias en los servicios de atención al cliente de las comercializadoras de gas y electricidad
En su análisis destaca problemas como la falta de transparencia en la contratación o la dificultad en los trámites para desistir de un contrato.
FACUA.org
España-12/08/2025
La dificultad en los trámites para desistir de un contrato, realizar una reclamación, proporcionar información precontractual poco clara o unos tiempos de espera excesivos son algunos problemas detectados en el informe de supervisión sobre los servicios de atención al cliente de los comercializa