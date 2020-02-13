Las compañías de telecomunicaciones protagonizaron 1 de cada 4 denuncias de los usuarios en FACUA en 2019
Banca y sanidad ocupan el segundo y el tercer puesto del ranking. La asociación reclama que el nuevo Ministerio de Consumo se dote de competencias para aplicar multas ejemplarizantes contra los fraudes masivos.
FACUA.org
España-13/02/2020
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Las compañías de telecomunicaciones han acaparado el 24,5% de las denuncias de los consumidores en FACUA durante 2019. El segundo sector con más reclamaciones ha sido el de la banca y los servicios financieros, con el 14,1%. La sanidad se ha situado en tercera posición