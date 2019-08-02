Las compañías de telecos acaparan el 24% de las denuncias en FACUA en el primer semestre de 2019
Banca y sanidad ocupan la segunda y tercera posición en el ranking. La asociación reclama al futuro Gobierno un organismo con potestad para aplicar multas ejemplarizantes contra los fraudes masivos.
FACUA.org
España-02/08/2019
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Las compañías de telecomunicaciones han acaparado el 24,0% de las denuncias de los consumidores en FACUA durante el primer semestre de 2019. El segundo sector con más reclamaciones ha sido el de la banca y los servicios financieros, con el 15,0%. La sanidad se ha situado en t