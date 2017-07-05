Las demandas en los juzgados de cláusula suelo demuestran que el Gobierno es incapaz de frenar los abusos
FACUA advierte que, según los datos del CGPJ, de mantenerse este ritmo, las demandas sobre condiciones generales de la contratación que se registrarían en un año natural serían 192.245.
FACUA.org
España-05/07/2017
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