Las denuncias de FACUA llevan a la Junta de Andalucía a abrir expediente sancionador a Volkswagen
FACUA también ha decidido acudir a los tribunales al objeto de exigir responsabilidades penales y reclamar indemnizaciones económicas para los afectados, que pueden sumarse desde la web FACUA.org/QuerellaVW.
FACUA.org
Andalucía-27/06/2016
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Las denuncias presentadas por FACUA han llevado a la Junta de Andalucía a abrir expediente sancionador al grupo Volkswagen por el fraude en las emisiones. La manipulación del software para falsear los datos sobre los niveles de emisión de óxidos de nitrógeno (NO