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Las estaciones de tren de menor afluencia de viajeros vuelven a vender billetes en taquilla

Adif se compromete a seguir prestando el servicio hasta el 31 de marzo, en tanto Renfe se organiza para, en su caso, asumirlo.

Europa Press
España-16/01/2020
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Las alrededor de 140 estaciones de tren más pequeñas del país vuelven desde este miércoles 15 de enero a tener servicio de venta presencial de billetes en taquilla, si bien de forma provisional, hasta el próximo 31 de marzo.

Adif se

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