Las familias de los niños atrapados en el aeropuerto de Bristol pueden reclamar a EasyJet y a Lenfex
FACUA recuerda que al ser un viaje combinado la normativa establece que la responsabilidad es solidaria, por lo que deben hacerse cargo tanto la aerolínea como la empresa con la que se contrató.
FACUA.org
España-29/06/2018
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