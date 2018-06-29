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Las familias de los niños atrapados en el aeropuerto de Bristol pueden reclamar a EasyJet y a Lenfex

FACUA recuerda que al ser un viaje combinado la normativa establece que la responsabilidad es solidaria, por lo que deben hacerse cargo tanto la aerolínea como la empresa con la que se contrató.

FACUA.org
España-29/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las familias de los niños que quedaron atrapados durante más de veinticuatro horas en el aeropuerto de Bristol después de que EasyJet se negara a inici

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