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Las federaciones de consumidores andaluzas se reúnen con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

Se han sentado las bases para trabajar en el desarrollo del Acuerdo para la Efectividad del Pacto por la Vivienda en Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-14/05/2008
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Las federaciones de consumidores andaluzas se han reunido hoy con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas Cejas.

«En esta primera reunión con el nuevo consejero se han sentado las bases para trabajar en el desarrollo del

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