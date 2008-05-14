Las federaciones de consumidores andaluzas se reúnen con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio
Se han sentado las bases para trabajar en el desarrollo del Acuerdo para la Efectividad del Pacto por la Vivienda en Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-14/05/2008
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Las federaciones de consumidores andaluzas se han reunido hoy con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas Cejas.
«En esta primera reunión con el nuevo consejero se han sentado las bases para trabajar en el desarrollo del