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Las líneas maestras del 'Libro Blanco' del sector eléctrico son contrarias a los intereses de los usuarios domésticos

FACUA considera una auténtica barbaridad que se apunte a la conveniencia de eliminar la tarifa regulada o convertirla en una tarifa refugio nada atractiva, destinada a los usuarios que no quieran contratar las ofrecidas en el mercado liberalizado, provocando en ella subidas considerables para obligarles a acudir al mercado libre.

FACUA.org
España-27/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que las líneas maestras del Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en España son contrarias a los intereses de los usuarios domésticos.

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