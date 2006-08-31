Las marcas de automóviles tendrán que avisar a los conductores de EE.UU. que montan 'cajas negras'
Recopilan información sobre el uso de los frenos, de la acción de los airbags, de la velocidad y de la aceleración, anterior al accidente, así como durante y después del suceso, con el fin de tener un mayor número de datos para dilucidar las causas del siniestro.
FACUA.org
América-31/08/2006
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Los fabricantes de automóviles de Estados Unidos tendrán que informar a los conductores si los vehículos vienen equipados con el sistema de grabación de datos conocido como caja negra, que recoge información sobre lo sucedido, antes, durante y despu&eacut