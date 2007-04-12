Nuestras accionesDiferencias de hasta el 174,5%

Las subidas de tarifas en el sector del taxi han sido en 2007 superiores al IPC en ocho de cada diez ciudades encuestadas por FACUA

Tarragona, Murcia y Lugo tienen las tarifas más elevadas de las cuarenta y dos ciudades analizadas.

FACUA.org
España-12/04/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y dos ciudades que revela diferencias en un viaje de similares características de hasta el 174,5% en horario diurno y el 165% en horario nocturno y f

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