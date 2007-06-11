Levantada la prohibición de capturar chirlas entre La Bota y el Picacho
En estos momentos, sólo está prohibida la captura de coquinas en la zona costera entre la desembocadura del río Piedras y el cruce de la playa de La Bota.
FACUA.org
Huelva-11/06/2007
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La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta en Huelva levantó hoy la prohibición de capturar y comercializar chirlas (Chamelea gallina) en la zona exterior del dique Juan Carlos I, desde el cruce de La Bota hasta la punta del Picacho, excluyendo la ría de Huelva,