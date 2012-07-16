LG pagará más de 300 millones de euros en EEUU por fijar precios de pantallas
Samsung ya pagó una multa por ello de 240 millones de dólares; Toshiba, de 21 millones; y AU Optronics desembolsó 170 millones.
FACUA.org
América-16/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
LG ha aceptado pagar una multa de 380 millones de dólares (311,8 millones de euros) para terminar con un proceso en Estados Unidos en el que se acusa a la compañía de haber pactado el precio de las pantallas LCD con otras compañías.
LG se ha declarado ino