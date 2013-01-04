Liberbank, obligada a devolver 54.000 euros de unas preferentes a una jubilada
La sentencia señala que la demandante actuó motivada por la confianza que le inspiraba el personal de la entidad y en la creencia errónea de que suscribía depósitos a plazos.
FACUA.org
España-04/01/2013
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santander ha declarado nulos los contratos de participaciones preferentes vendidos por Caja Cantabria a una mujer por un valor total de 54.000 euros, y ha condenado a Liberbank a devolver íntegramente dicha cantidad a la afectada, junto co